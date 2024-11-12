AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров

В первый день 29-й сессии COP было обеспечено транспортное сообщение с 18 хабами, всего перевезено 35 тыс. пассажиров.

В первый день 29-й сессии COP было обеспечено транспортное сообщение с 18 хабами, всего перевезено 35 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что изменения в схемах и конечных остановках ряда регулярных автобусных маршрутов, связанные с проведением мероприятия, не создали препятствий для доставки пассажиров до места назначения. В пассажирских перевозках, в которых участвовали 350 сотрудников AYNA, общее число рейсов составило 4 тыс.

Благодаря правильной маршрутизации шаттлов было обеспечено комфортное и безопасное прибытие пассажиров из Международного аэропорта Гейдар Алиев на станции метро "28 мая" экспресс-автобусом H1 и "Ахмедлы" экспресс-автобусом H2.