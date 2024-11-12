О нас

AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров

AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров В первый день 29-й сессии COP было обеспечено транспортное сообщение с 18 хабами, всего перевезено 35 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
12 ноября 2024 г. 11:58
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров

В первый день 29-й сессии COP было обеспечено транспортное сообщение с 18 хабами, всего перевезено 35 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что изменения в схемах и конечных остановках ряда регулярных автобусных маршрутов, связанные с проведением мероприятия, не создали препятствий для доставки пассажиров до места назначения. В пассажирских перевозках, в которых участвовали 350 сотрудников AYNA, общее число рейсов составило 4 тыс.

Благодаря правильной маршрутизации шаттлов было обеспечено комфортное и безопасное прибытие пассажиров из Международного аэропорта Гейдар Алиев на станции метро "28 мая" экспресс-автобусом H1 и "Ахмедлы" экспресс-автобусом H2.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AYNA: COP29-un ilk günü şatllardan 35 min sərnişin istifadə edib

Экслюзивные новости

Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
Центробанк обнародовал режим работы финсектора во время COP29
5 ноября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi