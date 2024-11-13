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Лазиз Курбатов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях

Лазиз Курбатов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях С участием узбекских компаний на освобожденных территориях планируется реализация новых проектов по производству строительных материалов, выпуску фармацевтических продуктов и медицинских изделий.
COP29
13 ноября 2024 г. 15:31
Лазиз Курбатов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях

С участием узбекских компаний на освобожденных территориях планируется реализация новых проектов по производству строительных материалов, выпуску фармацевтических продуктов и медицинских изделий.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Курбатов на полях COP29 в Баку.

"Cегодня мы дали старт проекту текстильного производства в Ханкенди. На предприятии предусматривается создание порядка тысячи рабочих мест. 80% продукции будет направляться на экспорт. И важно, что это первая иностранная инвестиция на освобожденных территориях, которая предусматривает создание рабочих мест, наращивание промышленного потенциала освобожденных территорий", - сказал он.

Курбатов отметил, что для сотрудничества имеется очень много возможностей, и для реализации проектов действует Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания. "Думаю, с такой политической волей и благодаря теплым отношениям наших лидеров, мы обязательно достигнем еще больших высот и результатов двустороннего сотрудничества", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanlı nazir: Azad edilmiş ərazilərdə yeni layihələr həyata keçirməyi planlaşdırırıq
Версия на английском языке Uzbek minister unveils plans to implement new projects in liberated territories

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