Лазиз Курбатов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях

С участием узбекских компаний на освобожденных территориях планируется реализация новых проектов по производству строительных материалов, выпуску фармацевтических продуктов и медицинских изделий.

С участием узбекских компаний на освобожденных территориях планируется реализация новых проектов по производству строительных материалов, выпуску фармацевтических продуктов и медицинских изделий.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Курбатов на полях COP29 в Баку.

"Cегодня мы дали старт проекту текстильного производства в Ханкенди. На предприятии предусматривается создание порядка тысячи рабочих мест. 80% продукции будет направляться на экспорт. И важно, что это первая иностранная инвестиция на освобожденных территориях, которая предусматривает создание рабочих мест, наращивание промышленного потенциала освобожденных территорий", - сказал он.

Курбатов отметил, что для сотрудничества имеется очень много возможностей, и для реализации проектов действует Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания. "Думаю, с такой политической волей и благодаря теплым отношениям наших лидеров, мы обязательно достигнем еще больших высот и результатов двустороннего сотрудничества", - заключил он.