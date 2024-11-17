В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне

В Баку проходит акция протеста против находящегося здесь с визитом проармянского представителя Конгресса США Фрэнка Паллоне.

Сегодня группа руководителей азербайджанских НПО и общественных активистов провела очередную акцию протеста перед отелем, где остановился проармянский конгрессмен США Фрэнк Паллоне.

Как сообщает Report , основные требования НПО заключались в том, чтобы Паллоне принес извинения азербайджанскому народу, в отношении его охранников, применивших насилие к общественным активистам во время вчерашней мирной акции, было возбуждено уголовное дело, а сам конгрессмен ответил за клеветнические кампании против Азербайджана.

Напомним, что вчера ночью группа представителей гражданского общества Азербайджана выступила с совместным заявлением о насилии и травмах, которые были нанесены демонстрантам охранниками конгрессмена США по его указанию.

В заявлении отмечалось, что исламофоб, тюркофоб, финансовый мошенник, коррупционер, конгрессмен США Фрэнк Паллоне - человек, ненавидящий азербайджанский народ, вся его деятельность построена на клевете против Азербайджана. Он защищает интересы армянского лобби в США, и неоднократно проявлял неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

"Мы сожалеем, что ООН пригласила такого человека на COP29. Мы протестуем против его визита в Азербайджан. Проводя мирную акцию протеста перед отелем, где он остановился, мы потребовали, чтобы он извинился перед азербайджанским народом. Он - человек, который покровительствует военному преступнику. В период оккупации природа Карабаха была уничтожена, территория оказалась в состоянии экологического кризиса. Приглашение такого человека ООН на глобальное экологическое мероприятие, посвященное изменению климата, войдет в историю COP как постыдный случай. Во время нашей акции Фрэнк Паллоне приказал своим охранникам напасть на нас, а сам не ответил на наши вопросы", - говорилось в заявлении.

Во время сегодняшней мирной акции активисты НПО подписали обращение в Министерство внутренних дел Азербайджана с требованием возбудить уголовное дело против охранников конгрессмена.

Представители НПО также требуют принятия правовых мер в отношении самого Паллоне, неоднократно незаконно пересекавшего границы Азербайджана в период оккупации.

14:22

В Баку проходит акция протеста против находящегося здесь с визитом проармянского представителя Конгресса США Фрэнка Паллоне.

Как сообщает Report, в акции перед Baku Marriott Hotel Boulevard принимают участие представители гражданского общества.

Участники акции требуют извинений Паллоне перед азербайджанским народом, возбуждения уголовного дела в отношении его охранников, допустивших насилие во время вчерашней мирной акции, ответа конгрессмена за клеветнические кампании против Азербайджана.

Отметим, что ранее уже была проведена акция протеста из-за проармянской позиции и лоббистской деятельности Ф.Палоне.



