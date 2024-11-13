На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана

Более 20 международных рейсов на острове Бали отменены из-за извержения вулкана Левотоби.

Более 20 международных рейсов на острове Бали отменены из-за извержения вулкана Левотоби.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оОб этом сообщает национальное агентство Antara.

Гендиректора аэропорта имени Нгураха Раи заявил о том, что отменены 12 внутренних и 22 международных рейса, воздушное пространство аэропорта пока не пострадало от вулканического пепла.

Извержение вулкана Левотоби началось 4 ноября и сопровождалось выбросом пепла на высоту 2 тыс. м. Оно привело к пожарам в близлежащих поселениях. Власти эвакуировали более 10 тыс. жителей, 9 человек погибли, 63 получили ранения. Были временно закрыты четыре аэропорта.

Посольство РФ в Индонезии призвало россиян избегать района извержения вулкана.