Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената (верхняя палата парламента) Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, которая находится с визитом в Азербайджане для участия в Парламентской встрече

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената (верхняя палата парламента) Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, которая находится с визитом в Азербайджане для участия в Парламентской встрече, организованной совместно парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом в рамках COP29 в Баку.

Как сообщает Report , спикер Сахиба Гафарова поблагодарила гостью за участие в этом важном мероприятии, проводимом в нашей стране, и за ее выступление.

Были отмечены неоспоримая важность глобального сотрудничества в решении проблем, с которыми сталкивается мир в связи с изменением климата, неоспорима и ключевая роль парламентов в этом направлении.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса отметила высокий уровень отношений между двумя странами. Она особо подчеркнула важную роль взаимных визитов президентов и проведенных переговоров в развитии всесторонних связей. Была отмечена важность подписанных документов по развитию сотрудничества и углублению стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Спикер с удовлетворением отметила участие главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в COP29 во время его визита в Азербайджан, а также церемонию открытия швейной фабрики в городе Ханкенди по видеосвязи 13 ноября после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Было отмечено, что помощь наших узбекистанских друзей в строительстве школы в Физули и создании этого прекрасного предприятия в Ханкенди, где в короткие сроки будут трудоустроены тысячи людей, является проявлением братских отношений.

Председатель Милли Меджлиса отметила успешное развитие сотрудничества между законодательными органами, заявив, что межпарламентские группы дружбы, действующие в парламентах Азербайджана и Узбекистана, вносят вклад в развитие двусторонних отношений. Было отмечено, что депутаты также эффективно сотрудничают в международных парламентских организациях.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева выразила благодарность за встречу и приглашение на такое знаменательное событие.

Она поздравила Азербайджан с проведением такого престижного мероприятия как COP29 на высоком уровне и отметила важность обсуждаемых там вопросов для будущего мира.

На встрече была подчеркнута роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, обсуждалась важность взаимных визитов делегаций. Т.Нарбаева с удовлетворением вспомнила свои встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, подчеркнув роль таких встреч в укреплении сотрудничества между законодательными органами.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.