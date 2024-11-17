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В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег В первой половине дня 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, кое-где прогнозируются кратковременные дожди, в горных районах республики выпадет снег.
Экология
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег

В первой половине дня 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, кое-где прогнозируются кратковременные дожди, в горных районах республики выпадет снег.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни, ожидается юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем 10-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 766 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана в течение дня погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег. В некоторых восточных районах возможны кратковременные ливни, временами будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 12-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

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