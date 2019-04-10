​Zenith Energy разместит акции на рынке капитала

Канадская компания Zenith Energy, которая занимается разработкой сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб", получила условное одобрение Канадской фондовой биржи (TSX-V-Canadian Stock Exchange) на размещение акций, объявленное 2 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В компании ожидают окончательного разрешения биржи.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.