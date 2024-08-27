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Зеленский: Украина отказывается от продления договора о транзите газа из России

Зеленский: Украина отказывается от продления договора о транзите газа из России Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.
Энергетика
27 августа 2024 г. 17:49
Зеленский: Украина отказывается от продления договора о транзите газа из России

Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, то, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, а мы все в Евросоюзе, будем рассматривать их просьбу", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце июля сообщил, что государство находится в процессе переговоров с РФ о возможности продления транзита природного газа через Украину.

"Что касается прекращения действия контракта между Украиной и Россией, то к нам обратились украинские власти и Европейский Союз с просьбой оказать содействие в продлении этого контракта. И кажется, что обе стороны заинтересованы в этом, потому что Украина сама нуждается в этом газе", - отметил президент Азербайджана.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов, комментируя это заявление, отметил, что ЕС и Украина ищут пути обеспечения устойчивых поставок газа в Европу после прекращения украинско-российского транзитного контракта в 2024 году, одной из них может стать поставка азербайджанского газа.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: "Ukrayna Rusiya ilə qaz tranziti müqaviləsini uzatmaqdan imtina edir"
Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine refuses to extend agreement on gas transit from Russia

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