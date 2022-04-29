Заявки на газ из России для Европы выросли до 65,4 млн кубометров

Заявки европейских потребителей на российский газ к 29 апреля выросли и составляют 65,4 млн кубометров.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
По его словам, сам транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей - 65,4 млн кубометров на 29 апреля", - сказал он.
В максимуме заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн кубометров в начале марта.
В последнее время Европа снизила закупку газа у РФ на фоне снижения спотовых цен, роста ветрогенерации и потепления в регионе.