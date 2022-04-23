Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля

В связи с весенним потеплением и снижением стоимости голубого топлива на спотовом рынке привело к сокращению объема заявок на поставки российского газа.

В связи с весенним потеплением и снижением стоимости голубого топлива на спотовом рынке привело к сокращению объема заявок на поставки российского газа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

"Номинация на прокачку газа РФ в регион на 23 апреля составляет 48,8 млн кубометров, заявка на 22 апреля была 58,5 млн кубометров", - сказано в сообщении компании.

Это минимальный уровень за последние два месяца (с 19 февраля).

Если импортный газ поставляется по биржевому индексу "на месяц вперед" (у "Газпрома" около половины экспорта привязано к нему), то его стоимость в апреле составляет около 1 400 долларов за тысячу кубометров. Контракт "на день вперед" на спотовом рынке сейчас - 1 029 долларов за тысячу кубометров. Поэтому покупатели увеличивают закупки на споте, сокращая отбор по рекордно дорогим долгосрочным контрактам.

Этим, в частности, объясняется рост реверсных поставок из Германии в Польшу по "Ямалу-Европе". Эта магистраль на участке между двумя названными странами с 7 апреля непрерывно работает в реверсном режиме. В субботу поток газа из ФРГ в Польшу составляет по-прежнему 0,7 млн кубометров в час, свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade. Изъятие дополнительных объемов с главных европейских хабов взамен прямого импорта с востока является еще одним слагаемым текущих высоких цен на газ в ЕС.

Европа открыла сезон закачки газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 30,4%.