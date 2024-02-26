Завтра в некоторых районах страны будет отключен газ

Завтра в связи с ремонтными работами на улицах Вугара Гулиева, Фармана Керимзаде, Ахмеда Мехбалиева, Заура Шарифова, Рафика Алиджанова и Яшара Алиева поселка Гарачухур Сураханского района Баку с 10:00 и до окончания работ будет временно отключено газоснаб

Завтра в связи с ремонтными работами на улицах Вугара Гулиева, Фармана Керимзаде, Ахмеда Мехбалиева, Заура Шарифова, Рафика Алиджанова и Яшара Алиева поселка Гарачухур Сураханского района Баку с 10:00 и до окончания работ будет временно отключено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз “Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Кроме того, завтра в связи с ремонтными работами с 10:00 и до окончания работ временно прекратится подача газа в Саатлинском районе (большая часть Саатлы, поселок Новрузлу, села Новрузлу, Бейлик, Мустафабейли, Гыраглы, Деде Горгуд, Гейдарабад, Ахмедбейли и 66 нежилых районов).