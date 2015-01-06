​Завтра в газоснабжении некоторых районов возможны ограничения

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 7 января с 10:00 по 18:00 на газораздаточной станции "Яшма" Абшеронского участка магистральных газопроводов Управления экспорта газа SOCAR, на некоторых измерительных узлах, на газораздаточных станциях "Гаджигабул-1" и "Кюрдмаши" гаджигабульских магистральных газопроводов, на газораздаточных станциях участка "Кёвар" агдамских магистральных газопроводов, на газораздаточных станциях "Лерик" и "Ярдымлы" на участке астаринских магистральных газопроводов произведут ремонтные работы.

Об этом Report сообщили из департамента по связям с общественностью SOCAR.

За время ремонтных работ возможны ограничения в газоснабжении сел Яшма и Гилязи Хызинского района, Хаджихетемли, Кюрдмаши, Ашуг Байрам и Гараколлу Гаджигабульского района, Кёвар-1, Малбинеси, Гоюнбинеси, Коланы, Гаджимахмудлу и Гузанлы Евлахского района. Ремонтные работа могут также привести к ограничениям в газоснабжении Лерикского и Ярдымлинского районов.