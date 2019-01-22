Завод STAR удостоен награды в категории успешного управления финансовым проектом

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающий завод STAR, построенный Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Алиаге (Измир), удостоен престижной награды International Finance Awards в категории "Самое успешное управление финансовым проектом".
Как передает Report, об этом сообщает SOCAR Turkey Energy.
Журнал International Finance Publications ежегодно объявляет список наград по 10 категориям за проекты в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Генеральный директор НПЗ STAR Месут Илтер напомнил, что проект НПЗ STAR был удостоен целого ряда наград.
"Значимость проекта НПЗ Star высока с точки зрения количества новых рабочих мест и размера инвестиций. Этот проект повысит престиж Турции и Азербайджана, а также уровень импортозамещения в турецкой экономике", - сказал Илтер.
Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия завода STAR.
Фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. Завод отстроен консорциумом, в который вошли Técnicas Reunidas (Испания), Saipem (Италия), GS Engineering & Construction Corp (Южная Корея) и Itochu (Япония). Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.
Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук".
На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 400 тыс. тонн смешанного ксилола, 160 тыс. тонн серы, 500 тыс. тонн реформата.
Günel AbbasovaАвтор новости