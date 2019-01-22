Завод STAR удостоен награды в категории успешного управления финансовым проектом

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающий завод STAR, построенный Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Алиаге (Измир), удостоен престижной награды International Finance Awards в категории "Самое успешное управление финансовым проектом".

Как передает Report, об этом сообщает SOCAR Turkey Energy.

Журнал International Finance Publications ежегодно объявляет список наград по 10 категориям за проекты в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Генеральный директор НПЗ STAR Месут Илтер напомнил, что проект НПЗ STAR был удостоен целого ряда наград.

"Значимость проекта НПЗ Star высока с точки зрения количества новых рабочих мест и размера инвестиций. Этот проект повысит престиж Турции и Азербайджана, а также уровень импортозамещения в турецкой экономике", - сказал Илтер.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия завода STAR.

Фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. Завод отстроен консорциумом, в который вошли Técnicas Reunidas (Испания), Saipem (Италия), GS Engineering & Construction Corp (Южная Корея) и Itochu (Япония). Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук".

На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 400 тыс. тонн смешанного ксилола, 160 тыс. тонн серы, 500 тыс. тонн реформата.