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    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 09 ноября, 2026
    • 01:41
    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода

    На автомагистрали Баку – Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на участке дороги, проходящем через город Хырдалан.

    Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу. От полученных тяжелых травм пострадавший скончался на месте происшествия.

    На место прибыли сотрудники соответствующих служб. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

    Причины происшествия выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Хырдалан
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    Xırdalanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
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