В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 09 ноября, 2026
- 01:41
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На автомагистрали Баку – Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, авария произошла на участке дороги, проходящем через город Хырдалан.
Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу. От полученных тяжелых травм пострадавший скончался на месте происшествия.
На место прибыли сотрудники соответствующих служб. В настоящее время устанавливается личность погибшего.
Причины происшествия выясняются.
Последние новости
08:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флагаВнутренняя политика
07:51
При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человекДругие страны
07:28
Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения ракаДругие страны
06:43
Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря СШАДругие страны
06:17
Фото
В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы АзербайджанаВнешняя политика
05:56
Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрдДругие страны
05:29
Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с ИраномДругие страны
05:25
Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборахДругие страны
05:03
В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31В регионе