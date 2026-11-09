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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Xırdalanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 09 noyabr, 2026
    • 00:30
    Xırdalanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Bakı-Sumqayıt magistral yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə yolun Xırdalan şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, avtomobil yolu keçən piyadanı vurub. Ağır xəsarətlər alan piyada hadisə yerindəcə ölüb.

    Əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda piyadanın şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

    Hadisənin başvermə səbəbi araşdırılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Xırdalan
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    В Хырдалане автомобиль насмерть сбил пешехода
    MiniBoss
    MiniBoss

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