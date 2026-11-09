Xırdalanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 09 noyabr, 2026
- 00:30
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Bakı-Sumqayıt magistral yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə yolun Xırdalan şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, avtomobil yolu keçən piyadanı vurub. Ağır xəsarətlər alan piyada hadisə yerindəcə ölüb.
Əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda piyadanın şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Hadisənin başvermə səbəbi araşdırılır.
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