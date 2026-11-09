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    Москва готова продолжать военно-техническое сотрудничество с Ереваном

    В регионе
    • 09 ноября, 2026
    • 00:37
    Москва готова продолжать военно-техническое сотрудничество с Ереваном

    Россия готова продолжать сотрудничество с Арменией в военно-технической отрасли.

    Как передает Report, об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

    "У нас накоплен очень большой массив опыта, с технической, материальной точки зрения, по взаимодействию в этой (военно-технической - ред.) сфере. С российской стороны готовность продолжать это взаимодействие есть", - сказал он.

    Комментируя вопрос о потере доверия между Москвой и Ереваном в сфере сотрудничества по вопросам безопасности и возможности его восстановления, Копыркин заявил: "Думаю, возможно. Я бы не стал впадать в безудержный пессимизм на этот счет. Но, конечно, это будет зависеть от политической воли сторон".

    По его словам, в контексте меняющейся геополитической ситуации в регионе и мире необходимо пересмотреть форматы сотрудничества сторон: "Конечно, появились вопросы. Ситуация изменилась и меняется в регионе и мире. Это требует адаптации. На этой стадии, когда идет трансформация, эти вопросы возникают. Интерпретировать можно как угодно - падение доверия, возникновение сомнений или перенастройка политического курса. Это объективный процесс".

    Сергей Копыркин Россия Армения
    Rusiya səfiri: Moskva Yerevanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırdır
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