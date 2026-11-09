Nvidia расследует возможную связь своего главы со шпионажем

Совет директоров американской технологической корпорации Nvidia инициировал независимое расследование в отношении генерального директора компании Дженсена Хуанга на фоне сообщений о его романтических отношениях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении совета директоров Nvidia.

"Совет директоров Nvidia инициирует независимое расследование в свете сообщений о том, что основатель и генеральный директор Дженсен Хуанг стал объектом внимания иностранной разведки", - отмечается в заявлении.

В компании подчеркнули, что пока нет оснований полагать, что конфиденциальная информация Nvidia была скомпрометирована или национальной безопасности США был нанесен ущерб. При этом расследование охватит все имеющиеся сведения.

По информации Axios, Хуанг в письме сотрудникам признался в романтических отношениях с женщиной, которую американские власти подозревают в связях с китайской разведкой.

"Я был неверен своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Этому нет оправдания", - говорится в письме.

Хуанг также заявил, что берет на себя полную ответственность за свои поступки, и признал, что не оправдал доверия сотрудников, совета директоров и акционеров компании.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти изучали деятельность Элис Хуанг, бывшего руководителя сингапурской компании Megaspeed, закупающей процессоры Nvidia для искусственного интеллекта. Ее подозревают в передаче информации Пекину.

В Nvidia отметили, что Дженсен Хуанг поддерживает проведение расследования и намерен сотрудничать с проверяющими. При этом он продолжит руководить компанией.