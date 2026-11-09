Трамп объявил о начале работы группы Iron Gate по блокированию поставок оружия в Иран

Американская рабочая группа Iron Gate ("Железные врата"), созданная для пресечения поставок вооружений через сухопутные границы Ирана и Каспийское море, приступила к работе.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

"Рабочая группа Iron Gate в полной мере осуществляет свою деятельность в Исламской Республике Иран. В сочетании с величайшей в истории морской блокадой практически ничего не попадает в Иран и не вывозится из него!" - написал американский лидер.