Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Трамп объявил о начале работы группы Iron Gate по блокированию поставок оружия в Иран

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 01:22
    Трамп объявил о начале работы группы Iron Gate по блокированию поставок оружия в Иран

    Американская рабочая группа Iron Gate ("Железные врата"), созданная для пресечения поставок вооружений через сухопутные границы Ирана и Каспийское море, приступила к работе.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

    "Рабочая группа Iron Gate в полной мере осуществляет свою деятельность в Исламской Республике Иран. В сочетании с величайшей в истории морской блокадой практически ничего не попадает в Иран и не вывозится из него!" - написал американский лидер.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp: İrana silah tədarükünü bloklamaq üçün "Iron Gate" İşçi Qrupu yaradılıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    08:03
    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага
    Внутренняя политика
    07:51
    При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человек
    Другие страны
    07:28
    Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения рака
    Другие страны
    06:43
    Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря США
    Другие страны
    06:17
    Фото
    В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    05:56
    Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрд
    Другие страны
    05:29
    Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с Ираном
    Другие страны
    05:25
    Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборах
    Другие страны
    05:03
    В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31
    В регионе
    Лента новостей