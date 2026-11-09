Tramp: İrana silah tədarükünü bloklamaq üçün "Iron Gate" İşçi Qrupu yaradılıb
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2026
- 01:44
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Amerikanın İranın quru sərhədləri və Xəzər dənizi üzərindən silah göndərilməsinin qarşısını almaq üçün yaradılan "Iron Gate" (Dəmir Qapı) İşçi Qrupu işə başlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində məlumat verib.
"Iron Gate" İşçi Qrupu İran İslam Respublikasında tam şəkildə fəaliyyət göstərir. Tarixin ən böyük dəniz blokadasına uyğun olaraq, İrana faktiki olaraq heç nə daxil olmur və ya çıxmır!", - Amerika lideri yazıb.
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