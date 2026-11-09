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    Tramp: İrana silah tədarükünü bloklamaq üçün "Iron Gate" İşçi Qrupu yaradılıb

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 01:44
    Tramp: İrana silah tədarükünü bloklamaq üçün Iron Gate İşçi Qrupu yaradılıb

    Amerikanın İranın quru sərhədləri və Xəzər dənizi üzərindən silah göndərilməsinin qarşısını almaq üçün yaradılan "Iron Gate" (Dəmir Qapı) İşçi Qrupu işə başlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    "Iron Gate" İşçi Qrupu İran İslam Respublikasında tam şəkildə fəaliyyət göstərir. Tarixin ən böyük dəniz blokadasına uyğun olaraq, İrana faktiki olaraq heç nə daxil olmur və ya çıxmır!", - Amerika lideri yazıb.

    Donald Tramp ABŞ-İran gərginliyi İran İslam Respublikası
    Трамп объявил о начале работы группы Iron Gate по блокированию поставок оружия в Иран
    44 filmi
    44 filmi

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