В Германии выставили на продажу 800-летний замок за 1 евро

В немецком городе Бад-Дюбен федеральной земли Саксония выставили на продажу исторический замок Шнадиц возрастом около 800 лет за символическую цену в 1 евро.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, местные власти рассчитывают найти инвестора, который займется восстановлением архитектурного памятника.

Площадь окруженного водой замка составляет около 1012 кв. м. В здании расположены рыцарский зал и две башни.

"Я бы хотел, чтобы замок удалось спасти. Это здание важно для региона и для Саксонии. Внешне оно уже выглядит не очень хорошо. Предстоит многое сделать. Но крыша не протекает", - рассказал глава населенного пункта Маттиас Мит.

Несмотря на символическую стоимость недвижимости, будущему владельцу придется вложить значительные средства в ее реконструкцию. По предварительным оценкам, восстановление замка может обойтись примерно в 20 млн евро.

Ранее предпринимались попытки восстановить историческое сооружение и превратить его в туристический объект, однако реализовать эти планы не удалось.

Местные власти надеются, что новый собственник сможет сохранить замок и найти ему практическое применение.