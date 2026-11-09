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    В Германии выставили на продажу 800-летний замок за 1 евро

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 01:07
    В Германии выставили на продажу 800-летний замок за 1 евро

    В немецком городе Бад-Дюбен федеральной земли Саксония выставили на продажу исторический замок Шнадиц возрастом около 800 лет за символическую цену в 1 евро.

    Как передает Report со ссылкой на газету Bild, местные власти рассчитывают найти инвестора, который займется восстановлением архитектурного памятника.

    Площадь окруженного водой замка составляет около 1012 кв. м. В здании расположены рыцарский зал и две башни.

    "Я бы хотел, чтобы замок удалось спасти. Это здание важно для региона и для Саксонии. Внешне оно уже выглядит не очень хорошо. Предстоит многое сделать. Но крыша не протекает", - рассказал глава населенного пункта Маттиас Мит.

    Несмотря на символическую стоимость недвижимости, будущему владельцу придется вложить значительные средства в ее реконструкцию. По предварительным оценкам, восстановление замка может обойтись примерно в 20 млн евро.

    Ранее предпринимались попытки восстановить историческое сооружение и превратить его в туристический объект, однако реализовать эти планы не удалось.

    Местные власти надеются, что новый собственник сможет сохранить замок и найти ему практическое применение.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Продажа недвижимости
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