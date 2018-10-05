Завод по производству полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer откроется в декабре

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Завод по производству полиэтилена высокой плотности SOCAR Polymer мощностью 120 тыс. тонн в год планирует начать производство в декабре этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ООО SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

"Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в середине или конце декабря", - сказал он.

Он отметил, что большая часть продукции завода будет экспортироваться, а 35-40% направлена на внутренний спрос.