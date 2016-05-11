Завод "Азнефтйаг" закроется в 2018 году

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Установки на заводе "Азнефтйаг" будут полностью выведены из эксплуатации после того, как летом 2018 года заработает битумная установка на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов до начала организованного Caspian Business Club бизнес-форума.

"В настоящее время на заводе "Азнефтйаг" действует несколько установок, из них две установки первичной переработки нефти. В то же время на заводе функционирует битумная установка производительностью 250 тыс. тонн в год. "Азнефтйаг" - старый завод, выведенный из эксплуатации в прошлом году, однако установки пока работают", - отметил вице-президент.

Т.Гахраманов добавил, что на НПЗ имени Г.Алиева проводятся ускоренные работы по модернизации: "В рамках модернизации приоритетным является строительство новой битумной установки".

По его словам, летом 2018 года в эксплуатацию будет сдана новая битумная установка производительностью 400 тыс. тонн в год. Вскоре после этого действующие на "Азнефтйаг" установки будут выведены из эксплуатации, а территорию передадут проекту "Белый город" ("Ağ Şəhər").