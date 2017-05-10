Завершено 92% работ по “Шахдениз-2”

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2017 года реализация проекта "Шахдениз-2" успешно продолжается. В настоящее время завершено 92% работ, включая работы по инжинирингу, поставкам и строительству. Первая добыча газа ожидается в 2018 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan по итогам первого квартала года.

Отмечается, что на всех строительно-монтажных и производственных объектах на суше и на море, в том числе на Сангачальском терминале, участке ATA (AMEK/Tekfen/Azfen) вблизи Баку, Бакинском заводе глубоководных оснований и вдоль маршрута трубопровода продолжаются крупномасштабные работы.

В марте состоялась церемония отправки в море опорного блока второй платформы для "Шахдениз-2" с Бакинского завода глубоководных оснований. На Бакинском судостроительном заводе продолжаются работы по строительству и тестовому запуску судна для подводного строительства "Ханкенди". Основной кран судна мощностью 900 тонн на днях успешно прошел испытание. Летом 2017 года судно отправится с причала завода для прохождения морских испытаний, что станет одним из крупнейших завершенных работ в рамках "Шахдениз-2", - говорится в информации.

По информации, завершаются испытания двух верхних модулей платформы "Шахдениз-2" на площадке ATA. Отправка в море и установка этих модулей запланированы на лето 2017 года.

На одном из крупнейших нефтегазовых терминалов мира – Сангачальском терминале ведутся работы по расширению в целях переработки дополнительных объемов газа. В целом в Азербайджане более 24 тыс. человек были привлечены к строительным работам по всем основным контрактам, из них более 80% являются гражданами Азербайджана.