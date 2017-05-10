Завершено 89% работ по расширению Южно-Кавказского трубопровода

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В рамках проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода в первом квартале этого года продолжились работы вдоль маршрута трубопровода в Азербайджане и Грузии. В целом, завершено 89% работ, включая строительство и эксплуатационные испытания.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan: “В Азербайджане сварено уже 320 км, уложено 263 км трубопроводов. Завершены все 5 работ по горизонтальному бурению – 5-я в апреле этого года.

Отмечается, что строительство участка трубопровода на территории Грузии уже завершено. Здесь сварено и уложено 62 км труб. В Азербайджане и Грузии проводятся гидроиспытания трубопровода.

В Грузии продолжаются строительно-монтажные работы на двух компрессорных станциях. На первой станции завершено 96%, на второй – 70% работ. Работы на обеих компрессорных станциях продолжаются в соответствии с графиком. На контрольно-измерительной станции завершено 95% работ (81-й участок), станция будет передана в эксплуатацию в 2017 году.