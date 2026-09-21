Заур Гурбанов: Азербайджан укрепляет позиции как региональный центр знаний и талантов

Азербайджан укрепляет позиции как один из крупнейших региональных центров знаний и талантов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Заур Гурбанов на открытии программы AZEMBA Центра лидерства и инноваций IE, реализуемой при поддержке Министерства экономики и Министерства науки и образования в партнерстве SOCAR и испанского Университета IE.

По его словам, SOCAR развивает сотрудничество с ведущими международными компаниями и организациями в сфере образования и обмена знаниями.

"Мы реализуем совместные управленческие программы с немецкой компанией Uniper, организуем проекты культурного и образовательного обмена. Сотрудничаем с японской организацией JCCP в технической и управленческой сферах, уделяем особое внимание развитию лидерских качеств женщин и продвижению инклюзивности. Кроме того, в рамках меморандума с турецкой компанией TPAO проводим взаимные семинары по геологии, бурению и другим инженерным направлениям, предоставляем молодежи программы профессионального образования, стипендии и практику в Турции. Все это способствует развитию человеческого потенциала и укреплению роли Азербайджана как одного из ведущих региональных центров знаний и талантов", - сказал он.

З. Гурбанов отметил, что программа стипендий SOCAR для обучения за рубежом помогает сотрудникам развивать профессиональные навыки.

"На протяжении многих лет SOCAR через эту программу инвестирует в международное образование. Программа поддержала 380 участников, в том числе 18 руководителей, окончивших или обучающихся по программам Executive MBA в таких ведущих учебных заведениях, как Chicago Booth, IMD, Университет IE и Columbia Business School. Многие выпускники сейчас занимают руководящие должности в SOCAR и отрасли в целом", - сказал он.

Он также отметил международное признание программ SOCAR по развитию человеческого капитала.

"В этом году программа получила награду Brandon Hall Group HCM Excellence Awards, что подтверждает нашу приверженность развитию талантов мирового уровня и инвестициям в человеческий потенциал. Международное сотрудничество с такими учреждениями, как IMD, Босфорский университет, Университет Сабанджи и Baker Hughes, позволяет привлекать международный опыт в области лидерства, управления, энергетики и технического образования. В то же время SOCAR уделяет особое внимание развитию высшего образования в Азербайджане, сотрудничая с Университетом ADA, Карабахским университетом и Нахчыванским государственным университетом", - отметил он.