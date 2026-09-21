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    Zaur Qurbanov: "İnsan potensialını regionun ən böyük bilik mərkəzlərindən birinə çeviririk"

    Energetika
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:14
    Zaur Qurbanov: İnsan potensialını regionun ən böyük bilik mərkəzlərindən birinə çeviririk

    Azərbaycan insan potensialını regionun ən böyük bilik mərkəzlərindən birinə çevirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) vitse-prezidenti Zaur Qurbanov İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə dəstəyi, SOCAR və İspaniyanın IE Universitetinin tərəfdaşlığı ilə Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin AZEMBA proqramının açılışında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, SOCAR dünyanın aparıcı şirkətləri və institutları ilə bilik mübadiləsi ekosistemi qurur: "Biz Almaniyanın "Uniper" şirkəti ilə birgə idarəetmə proqramları həyata keçirir, mədəni və təhsil mübadiləsi layihələri təşkil edirik. Yaponiyanın JCCP təşkilatı ilə texniki və idarəetmə sahələrində tərəfdaşlıq edir, qadınlar üçün liderlik keyfiyyətlərinin inkişafına və inklüzivliyin təşviqinə xüsusi diqqət yetiririk. Bundan əlavə, Türkiyənin TPAO şirkəti ilə imzalanmış memorandum çərçivəsində geologiya, qazma və digər mühəndislik sahələrində qarşılıqlı seminarlar keçirir, gənclərimizə Türkiyədə peşə təhsili, təqaüd və praktiki təcrübə proqramları təqdim edirik. Bu addımlarla biz insan potensialımızı regionun ən böyük bilik və istedad mərkəzlərindən birinə çeviririk".

    Z.Qurbanov deyib ki, SOCAR-ın Xaricdə Təhsil Təqaüd Proqramı əməkdaşların peşəkar inkişafını dəstəkləyir: "Uzun illər ərzində SOCAR bu proqram vasitəsilə beynəlxalq təhsilə mühüm sərmayələr qoyub. Proqram 380 iştirakçını dəstəkləyib. Buraya "Chicago Booth", IMD, İE Universiteti və "Columbia Business School" kimi aparıcı təhsil müəssisələrində İcraçı MBA proqramlarını bitirmiş və ya hazırda təhsil alan 18 rəhbər şəxs də daxildir. Məzunlar icmamız mühüm töhfələr verir, bir çox məzun hazırda SOCAR-da və daha geniş sənaye sektorunda rəhbər vəziyyətlərdə çalışır".

    O vurğulayıb ki, SOCAR-ın insan kapitalının inkişafına yanaşmasının bu miqyası və təsiri beynəlxalq səviyyədə də tanınıb: "Bu il həmin proqram "Brandon Hall Group HCM Excellence Awards" mükafatına layiq görülüb ki, bu da bizim dünya səviyyəli istedadların yetişdirilməsinə və gələcəyimizi yönləndirəcək potensiala sərmayə qoyulmasına olan öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyir. IMD, "Boğaziçi Universiteti", "Sabancı Universiteti" və "Baker Hughes" Universiteti kimi nüfuzlu qurumlarla beynəlxalq əməkdaşlıq liderlik, idarəetmə, energetika və texniki təhsil sahələrinə qobal təcrübə gətirir. Eyni zamanda, SOCAR ADA Universiteti, Qarabağ Universiteti və Naxçıvan Dövlət Universiteti kimi regional müəssisələrlə tərəfdaşlıq edərək Azərbaycan üzrə ali təhsil ekosisteminin möhkəmləndirilməsinə xüsusi önəm verir".

    Zaur Qurbanov Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Naxçıvan Muxtar Respublikası Qarabağ Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi ADA Universiteti Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi Məzun Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası (PA) Qarabağ Universiteti
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