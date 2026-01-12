Заседания Консультативного совета ЮГК в Баку запланированы на март

Проведение 12-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии запланировано на начало марта в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

При этом в ведомстве добавили, что точная дата проведения заседаний еще не определена.

Напомним, что 11-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии состоялось 4 апреля 2025 года. В прошлогоднем заседании приняли участие 24 страны, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании.

Встречи министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводятся с февраля 2015 года, а 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии проводится с февраля 2023 года.

Южный газовый коридор построен для экспорта газа из Каспийского региона в Европу. Азербайджан начал экспорт газа по нему 31 декабря 2020 года. Основными компонентами Южного газового коридора являются: Стадия-2 проекта Шахдениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение Южного газового коридора за счет увеличения мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу.