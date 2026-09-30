Заседание межправкомиссии Азербайджан-Греция пройдет в Афинах завтра
Энергетика
- 30 сентября, 2026
- 12:24
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В Афинах завтра пройдет шестое заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Греции по сотрудничеству в экономической, промышленной и технологической сферах.
Как сообщили Report в Министерстве энергетики, делегация Азербайджана во главе с сопредседателем комиссии, министром энергетики Пярвизом Шахбазовым уже отправилась в Грецию. С греческой стороны работу межправительственной комиссии возглавит заместитель министра иностранных дел Теохарис Теохарис.
В рамках визита также планируется проведение двусторонних встреч и азербайджано-греческого бизнес-форума.
Отметим, что пятое заседание межправительственной комиссии состоялось в июне 2024 года в Баку.
Sabah Afinada Yunanıstan-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası və biznes forum keçiriləcək
Azerbaijan and Greece to hold meeting of sixth economic cooperation commission
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