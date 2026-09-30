Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Заседание межправкомиссии Азербайджан-Греция пройдет в Афинах завтра

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 12:24
    Заседание межправкомиссии Азербайджан-Греция пройдет в Афинах завтра

    В Афинах завтра пройдет шестое заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Греции по сотрудничеству в экономической, промышленной и технологической сферах.

    Как сообщили Report в Министерстве энергетики, делегация Азербайджана во главе с сопредседателем комиссии, министром энергетики Пярвизом Шахбазовым уже отправилась в Грецию. С греческой стороны работу межправительственной комиссии возглавит заместитель министра иностранных дел Теохарис Теохарис.

    В рамках визита также планируется проведение двусторонних встреч и азербайджано-греческого бизнес-форума.

    Отметим, что пятое заседание межправительственной комиссии состоялось в июне 2024 года в Баку.

    Пярвиз Шахбазов Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-греческие отношения
    Sabah Afinada Yunanıstan-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası və biznes forum keçiriləcək
    Azerbaijan and Greece to hold meeting of sixth economic cooperation commission
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:59

    Трамп заявил о серьезных проблемах в Европе

    Другие страны
    05:25

    Президент Польши утвердил налог на сверхприбыль нефтяных компаний

    Другие страны
    04:43

    Raytheon получила контракт Пентагона на $24,4 млрд на поставку ракет SM-6

    Другие страны
    04:16

    Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до выборов в Конгресс

    Другие страны
    03:58

    The Times: Европа не договорилась об ответе на требования США по запасам дизеля

    Другие страны
    03:21

    В Малайзии стартует перенесенный Гран-при Бахрейна "Формулы-1"

    Формула 1
    02:44

    Трамп: Ирану оставалось несколько недель до получения ядерного оружия

    Другие страны
    02:17

    Bild: Германия модернизирует порт Гамбурга для переброски военной техники НАТО

    Другие страны
    01:59

    Трамп допустил обращение к Европе по поводу поставок дизельного топлива

    Другие страны
    Лента новостей