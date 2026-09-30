Заседание межправкомиссии Азербайджан-Греция пройдет в Афинах завтра

В Афинах завтра пройдет шестое заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Греции по сотрудничеству в экономической, промышленной и технологической сферах.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, делегация Азербайджана во главе с сопредседателем комиссии, министром энергетики Пярвизом Шахбазовым уже отправилась в Грецию. С греческой стороны работу межправительственной комиссии возглавит заместитель министра иностранных дел Теохарис Теохарис.

В рамках визита также планируется проведение двусторонних встреч и азербайджано-греческого бизнес-форума.

Отметим, что пятое заседание межправительственной комиссии состоялось в июне 2024 года в Баку.