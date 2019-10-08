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Гендиректор: Запуск TANAP увеличил объемы прокачки азербайджанского газа

Запуск TANAP увеличил объемы прокачки азербайджанского газа

Консорциум TANAP на сегодняшний день выплатил правительству Турции от деятельности TANAP 5,95 долларов за каждую тысячу кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол на пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, запуск TANAP увеличил объемы прокачки азербайджанского газа. 

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP,SOCAR TurkeyEnerjiA.Ş - "дочка" SOCAR - 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

На конец сентября этого года в Турцию поставлено 2,7 млрд кубометров газа TANAP. 

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