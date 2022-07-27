Запасы нефти в США сократились за неделю

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 июля, сократились на 1,1% или 4,5 млн баррелей, до 422,1 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 июля, сократились на 1,1% или 4,5 млн баррелей, до 422,1 млн баррелей.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном обзоре Управления энергетической информации Минэнергетики США.

Аналитики ожидали снижения запасов только на 1 млн баррелей.

Согласно обзору, добыча нефти выросла на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн баррелей в сутки, добавляется в материалах. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,025 млн баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в апреле составила 11,63 млн баррелей в сутки, а в мае, по окончательным данным — 11,74 млн баррелей. За весь прошлый год — в среднем 11,18 млн баррелей в сутки.

Ранее министерство понизило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год на 10 тыс. баррелей в сутки, до 11,91 млн баррелей в сутки, а на 2023 год — понизило на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,77 млн баррелей в сутки.