Запасы на месторождении "Гурган-Дениз" вновь пересчитают

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Запасы на месторождении "Гурган-Дениз" будут вновь пересчитаны.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник НГДУ "Абшероннефть" SOCAR Шахмар Гусейнов.

Начальник управления отметил, что после этого будет разработан проект разработки месторождения.

По его словам, НГДУ "Абшероннефть" имеет большие перспективные планы на будущее: "Приоритетными вопросами являются строительство новых платформ в "Западном Абшероне" и на месторождениях "Банка Дарвина", "Банка Абшерона", оншорных платформ на мелководной части месторождения "Пираллахы".

Месторождение "Гурган-Дениз" расположено в западной части Абшеронского архипелага, к югу от острова Пираллахы в Каспийском море. В 1946 году здесь была установлена первая платформа.

Напомним, что НГДУ "Абшероннефть" основано в 1936 году. Управление расположено на острове Пираллахы. НГДУ эксплуатирует месторождения "Остров Пираллахы", "Банка Дарвина", "Банка Абшерона", "Гурган-Дениз" и "Западный Абшерон".