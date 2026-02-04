Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 40%

    Энергетика
    • 04 февраля, 2026
    • 10:13
    Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 40%

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 40%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

    Отбор из ПХГ 2 февраля составил порядка 742 млн кубометров. Суммарный показатель изъятий из хранилищ с начала месяца является третьим максимальным для февраля. Общий объем топлива в ПХГ сейчас составляет около 44 млрд кубометров.

    Температура в Европе в ходе текущей недели оказывается неравномерной. Если первая половина семидневки была достаточно прохладной, то уже к выходным в регионе ожидается потепление.

    Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре 2025 года в среднем составила 20%, в январе 2026 года - 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в январе составила $415 за 1 тыс. кубометров против $334 в декабре на фоне похолодания.

    Gas reserves in European storage facilities fall below 40%
