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Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50%

Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50% Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет
Энергетика
5 февраля 2021 г. 15:17
Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже 50%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы в среду преодолел «экватор», опустившись ниже 50% от их полной вместимости.

Как передает Report, об этом сообщает портал Gas Infrastructure Europe.

На утро 4 февраля ПХГ Европы были заполнены в среднем на 49,83%. При этом в Германии — на главном рынке Европы — запасы упали до 42,44%, во Франции — до 39,65%. В Украине, которая также транслирует данные в GIE, запасы на уровне 52%. Текущий уровень запасов в ЕС на 2,77 процентных пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Как раз в среду Европу посетила очередная однодневная оттепель, с четверга дневная температура вернулась к нулю, а на всю следующую неделю синоптики обещают стабильные сильные по европейским меркам морозы: от -5 до -10 градусов по Цельсию, а в Восточной Европе по ночам до -15.

Поступление в газотранспортную сеть Европы газа с терминалов СПГ в феврале 2021 года падает по отношению к уровню годовой давности на 49%. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейских покупателей только с объемами, гарантированными по долгосрочным контрактам.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы — голландской TTF — с начала февраля легла на «полку» 225-227 долларов США за 1 тыс. куб. м после 257 долларов США в среднем за январь.

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Версия на английском языке Gas reserves in European storage facilities fall below 50%

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