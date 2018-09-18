Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Южный газовый коридор" объявил открытый тендер по 1 лоту.

Как сообщает Report со ссылкой на официальные СМИ, тендер объявлен на услугу независимого аудита (в соответствии с предварительно согласованными процедурами - AUP) средств, выделенных в рамках Операционного сервисного соглашения (Operating Service Agreement), на 2017 и 2018 годы.

Стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты должны представить необходимые документы не позднее 17:00 18 октября, тендерное предложение и банковскую гарантию в опечатанном двойном конверте – не позднее 17:00 30 октября по адресу г.Баку, пр. Г.Алиева, 121 (SOCAR Tower). Заявки будут вскрыты 31 октября в 10:00 по вышеуказанному адресу.

ЗАО "Южный газовый коридор" был создан на основе распоряжения президента АР за номером 287 "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% – SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.