Зампремьера Молдовы: Азербайджан - наш стратегический партнер

Азербайджан является стратегическим партнером Молдовы с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов

Азербайджан является стратегическим партнером Молдовы с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

"У нас нет никаких ресурсов, нет нефти, газа, как у многих стран тут, мы не насколько большая страна и не благословлены энергией ветра и солнца, как например Азербайджан", - сказал он.

Спыну отметил, что цены на газ в Молдове увеличились в 5 раз. "Этот крах рынка ударил по самым уязвимым странам- Сербии, Молдове, которые в свое время не сделали достаточно для диверсификации своих энергоресурсов", отметил он.