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Зампремьера Молдовы: Азербайджан - наш стратегический партнер

Зампремьера Молдовы: Азербайджан - наш стратегический партнер Азербайджан является стратегическим партнером Молдовы с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов
Энергетика
2 июня 2022 г. 10:55
Зампремьера Молдовы: Азербайджан - наш стратегический партнер

Азербайджан является стратегическим партнером Молдовы с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

"У нас нет никаких ресурсов, нет нефти, газа, как у многих стран тут, мы не насколько большая страна и не благословлены энергией ветра и солнца, как например Азербайджан", - сказал он.

Спыну отметил, что цены на газ в Молдове увеличились в 5 раз. "Этот крах рынка ударил по самым уязвимым странам- Сербии, Молдове, которые в свое время не сделали достаточно для диверсификации своих энергоресурсов", отметил он.

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Версия на английском языке Moldova Deputy PM: Azerbaijan is our strategic partner
Версия на азербайджанском языке Moldova Baş nazirinin müavini: “Azərbaycan bizim strateji tərəfdaşımızdır”

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