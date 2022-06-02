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Зампомощника Госсекретаря США: ЮГК важен для энергобезопасности Европы

Зампомощника Госсекретаря США: ЮГК важен для энергобезопасности Европы Каспийский регион имеет особенно значение для обеспечения энергобезопасности.
Энергетика
2 июня 2022 г. 10:25
Зампомощника Госсекретаря США: ЮГК важен для энергобезопасности Европы

Каспийский регион имеет особенно значение для обеспечения энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лаура Локман, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

Л. Локман подчеркнула важность Южного газового коридора (ЮГК) для энергобезопасности Европы.

При этом зампомощника Госсекретаря США заявила о важности перехода к зеленой энергии:

"Мы поддерживаем Евросоюз в мерах по уменьшению зависимости от углеводородного сырья. Азербайджан также направлен на переход к зеленой энергии", - заявила Локман.

Она отметила широкие возможности развития ветроэнергетики на Каспии.

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Версия на английском языке US official: SGC is important for Europe's energy security
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: “Cənub Qaz Dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacibdir”

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