Зампомощника Госсекретаря США: ЮГК важен для энергобезопасности Европы

Каспийский регион имеет особенно значение для обеспечения энергобезопасности.

Каспийский регион имеет особенно значение для обеспечения энергобезопасности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лаура Локман, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

Л. Локман подчеркнула важность Южного газового коридора (ЮГК) для энергобезопасности Европы.

При этом зампомощника Госсекретаря США заявила о важности перехода к зеленой энергии:

"Мы поддерживаем Евросоюз в мерах по уменьшению зависимости от углеводородного сырья. Азербайджан также направлен на переход к зеленой энергии", - заявила Локман.

Она отметила широкие возможности развития ветроэнергетики на Каспии.