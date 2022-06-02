Зампомощника Госсекретаря США: ЮГК важен для энергобезопасности Европы

Каспийский регион имеет особенно значение для обеспечения энергобезопасности.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Лаура Локман, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.
Л. Локман подчеркнула важность Южного газового коридора (ЮГК) для энергобезопасности Европы.
При этом зампомощника Госсекретаря США заявила о важности перехода к зеленой энергии:
"Мы поддерживаем Евросоюз в мерах по уменьшению зависимости от углеводородного сырья. Азербайджан также направлен на переход к зеленой энергии", - заявила Локман.
Она отметила широкие возможности развития ветроэнергетики на Каспии.