Замминистра: Южный газовый коридор является чрезвычайно важным для Италии и Европы

Южный газовый коридор (ЮГК) является чрезвычайно важным для Италии и Европы.

Южный газовый коридор (ЮГК) является чрезвычайно важным для Италии и Европы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра по вопросам экологического перехода Италии Ванния Гава, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По ее словам, Италия в настоящее время работает над диверсификацией энергопоставок, особенно газа.

Ванния Гава также подчеркнула важность Трансадриатического трубопровода (TAP). Замминистра напомнила, что поставки по нему были увеличены до 7,2 млрд. куб.м: "И мы движемся ко второй фазе увеличения мощности газопровода TAP до 20 млрд кубометров газа", добавила она.