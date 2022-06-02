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Замминистра: Южный газовый коридор является чрезвычайно важным для Италии и Европы

Замминистра: Южный газовый коридор является чрезвычайно важным для Италии и Европы Южный газовый коридор (ЮГК) является чрезвычайно важным для Италии и Европы.
Энергетика
2 июня 2022 г. 10:08
Замминистра: Южный газовый коридор является чрезвычайно важным для Италии и Европы

Южный газовый коридор (ЮГК) является чрезвычайно важным для Италии и Европы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра по вопросам экологического перехода Италии Ванния Гава, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

По ее словам, Италия в настоящее время работает над диверсификацией энергопоставок, особенно газа.

Ванния Гава также подчеркнула важность Трансадриатического трубопровода (TAP). Замминистра напомнила, что поставки по нему были увеличены до 7,2 млрд. куб.м: "И мы движемся ко второй фазе увеличения мощности газопровода TAP до 20 млрд кубометров газа", добавила она.

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Версия на английском языке Italian official stresses utmost importance of Southern Gas Corridor for Italy and Europe
Версия на азербайджанском языке Vannia Qava: "Cənub Qaz Dəhlizi İtaliya və Avropa üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir"

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