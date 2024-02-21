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Эльнур Мамедов: Японские компании реализуют энергетические проекты в Карабахе и Нахчыване

Эльнур Мамедов: Японские компании реализуют энергетические проекты в Карабахе и Нахчыване Японские компании реализуют различные проекты в сфере энергетики не только в Карабахском регионе, но и в Нахчыванской Автономной Республике.
Энергетика
21 февраля 2024 г. 19:50
Эльнур Мамедов: Японские компании реализуют энергетические проекты в Карабахе и Нахчыване

Японские компании реализуют различные проекты в сфере энергетики не только в Карабахском регионе, но и в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на официальном приеме по случаю государственного праздника Японии.

Замминистра выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с Японией в сфере возобновляемой энергии.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан реализует новые экономические проекты на освобожденных от оккупации территориях, проводит масштабную реконструкцию: "Созданный в Карабахе и Восточно-Зангезурском экономическом районе транспортный узел открывает новые возможности для межрегиональной торговли. Растет интерес к созданному в Агдаме промышленному парку, экономической зоне долины реки Араз в Джебраиле".

Мамедов отметил, что в Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском и Физулинском районах есть благоприятные условия для реализации проектов солнечной энергии, в Лачынском и Кяльбаджарском - для ветроэнергетических проектов.

"Японские гуманитарные организации реализуют в нашей стране различные проекты в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и в других социальных сферах. В последние годы межрегиональные связи занимают особое место в наших двусторонних отношениях. Примером тому являются связи, установленные между Исмаиллинским районом Азербайджана и городом Ито, Хатаинским районом города Баку и городом Сика, а также продолжающаяся работа по установлению связей между городами Агдам и Хиросима, Шуша и Окаяма", - сказал замминистра.

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Версия на английском языке Elnur Mammadov: Japanese companies implementing energy projects in Karabakh and Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Yapon şirkətləri Qarabağ və Naxçıvanda müxtəlif enerji layihələri həyata keçirir"

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