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Замминистра: С точки зрения благоприятности ветер в Каспийском море занимает второе место в мире

Замминистра: С точки зрения благоприятности ветер в Каспийском море занимает второе место в мире "В Каспийском море, особенно в его северной части, существует невероятно большой потенциал ветра. Международные структуры прогнозируют его в объеме 157 ГВт. Для сравнения отмечу, что это в 20 раз больше энергетического потенциала, имеющегося в Азербайджан
Энергетика
30 марта 2022 г. 18:16
Замминистра: С точки зрения благоприятности ветер в Каспийском море занимает второе место в мире

"В Каспийском море, особенно в его северной части, существует невероятно большой потенциал ветра. Международные структуры прогнозируют его в объеме 157 ГВт. Для сравнения отмечу, что это в 20 раз больше энергетического потенциала, имеющегося в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

"С точки зрения благоприятности ветер в Каспийском море занимает второе место в мире. На первом место - ветер в Северном море. Это море, рассматриваемое нами как источник нефти и газа, вносит невероятный вклад в экономику Азербайджана и может внести новый вклад в "зеленую энергию".

Как известно, у Азербайджана нет прямого выхода к мировому океану. Длина лопастей, требующихся для турбин, которые будут установлены на Каспии, составляет 90 метров. Они должны перевозиться только морским путем, что возможно лишь по Волго-Донскому каналу. Либо их нужно производить в стране. Также отмечу, что энергия морского ветра обходится относительно дороже, чем энергия сухопутного ветра. Инвесторы хотят покрытия дополнительных затрат. Безусловно, повышение тарифов никогда не сможет стать выходом из ситуации. Тут на первый план выходит вопрос субсидий со стороны государства, который мы не рассматриваем как вариант.

Мне кажется, в долгосрочной перспективе потенциал ветровой энергии будет реализован. Однако мы сейчас обдумываем реализацию проектов пусть даже на пилотном уровне, чтобы быть готовыми, когда наступит время, а цены станут выгоднее", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy minister: Incredibly large wind potential in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Xəzərin küləyi əlverişlilik baxımından dünyada II yerdədir"

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