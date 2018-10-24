Замминистра: НПЗ STAR снизит зависимость Турции от импорта многих товаров

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Открытие нефтеперерабатывающего завода STAR важно как для Азербайджана, так и для Турции. Этот завод снизит зависимость Турции от импорта многих товаров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на международном симпозиуме "Новые горизонты экономического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном".

Он отметил, что торговый оборот между двумя странами быстро растет: "В 2017 году стоимость импортно-экспортных операций Азербайджана с Турцией увеличилась примерно на 12%, до 2,6 млрд долларов. С начала этого года рост составил 12%. Импорт из Турции увеличился на 25%, а экспорт в Турцию - на 18%".