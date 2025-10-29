Замминистра: Климат и энергия – одни из самых важных и приоритетных вопросов

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Климат и энергия стали одними из самых важных и приоритетных вопросов для Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме в Баку.

    По его словам, успешное проведение Азербайджаном COP29 в прошлом году продемонстрировало лидирующую роль страны в климатической повестке.

    "COP29 еще раз продемонстрировал потенциал регионального и глобального сотрудничества. Мы рассматриваем результаты, достигнутые на COP29, не только как дипломатический успех, но и как практические обязательства, ориентированные на будущее. COP29 еще раз показал, что сегодня вопросы климата и энергетики стали одними из самых важных и приоритетных для азербайджанского государства. Мы уже направили наше внимание на принятие конкретных шагов в этих рамках", - сказал Рафиев.

    Он отметил, что COP29 считается одним из самых успешных COP в истории климатических переговоров, сравнимым с COP в Париже и Киото по значимости и количеству принятых содержательных решений.

