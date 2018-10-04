Замминистра Грузии: Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона

Тбилиси. 4 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан играет очень важную роль не только в обеспечении энергетической безопасности, но и в экономических отношениях во всем регионе".

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам сказала заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она подчеркнула, что Азербайджан является основным поставщиком газа Грузии: "С Азербайджаном в этой области у нас очень хорошее и плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что азербайджанские поставщики газа примут активное участие в реформах, осуществляемых в области энергетики в Грузии".