Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии

В Азербайджане есть потенциал производства водорода, используя ветряную энергию, чему способствует изобилие морских ветров.

В Азербайджане есть потенциал производства зеленого водорода с использованием ветровой энергии на море, чему способствует изобилие ветров на Каспии.

Об этом Report сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По словам Султанова, существуют различные виды водорода. "Наиболее подходящим из них для наших условий может быть зеленый, получаемый путем пиролиза воды и использованием аккумулятором с накопленной энергией от ветровых установок", — отметил он.

Замминистра добавил, что зеленый водород практически не используется в промышленных масштабах, и он дорогой. Поэтому имеет смысл подождать, когда будут развиты технологии, что удешевит процесс.

«На данный момент необходимо субсидировать производство зеленого водорода, но мы не хотим выбирать подобный путь», — заключил Солтанов.