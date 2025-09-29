Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Энергетика
    • 29 сентября, 2025
    • 10:52
    Замминистра: Азербайджан готов внести вклад в глобальную борьбу с изменением климата

    Изменение климата стало неизбежной реальностью, и Азербайджан намерен активно участвовать в решении этой глобальной проблемы.

    Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на "Бакинской неделе климатических действий" (BCAW2025).

    Он отметил, что Азербайджан является надежным энергетическим партнером как в традиционных ресурсах, так и в области возобновляемой энергии.

    По словам Баширли, энергетическая политика продолжает играть ключевую роль в развитии и международной позиции Азербайджана: "Крупномасштабные солнечные и ветровые проекты, а также создание "зеленых энергетических зон" в Карабахе и Восточном Зангезуре превращаютнашу страну в активного участника глобального энергетического перехода".

    Замминистра отметил, что "Бакинская неделя климатических действий" проводится в "очень чувствительный период".

    "Изменение климата в мире уже стало неизбежным, температура растет, и эта реальность требует от нас решительных мер. Мы справимся с этой проблемой вместе", - подчеркнул он.

    Лента новостей