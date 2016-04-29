Заместитель Госсекретаря США: TANAP имеет важное значение для диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Вашингтоне прошла конференция на тему "Экспорт СПГ из США и европейская энергетическая безопасность". Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, на конференции, организованной Атлантическим советом, приняли участие представители США, Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и других стран, которые обсудили вопросы энергобезопасности Европы.

В ходе выступления на мероприятии заместитель государственного секретаря по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Робин Данниган привлекла внимание к вопросу реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который позволит поставлять азербайджанский природный газ в Европу через Турцию.

По ее словам, TANAP имеет важное значение для диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов.

Эксперт из Азербайджана Гюльмира Рзаева, выступая на конференции, отметила, что Турция начала двигаться в направлении диверсификации источников энергии после возникновения напряженности в отношениях с Россией, а также в связи с растущей потребностью в энергии.

Рзаева подчеркнула, что для европейской энергетической безопасности также имеют важное значение проекты "Шахдениз" и TANAP, партнерами которых является Турция.