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Закрыта третья разведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова

Закрыта третья разведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова Третья геологоразведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова (AYDH) была благополучно закрыта 25 мая 2022 года и навсегда покинута.
Энергетика
13 июня 2022 г. 18:24
Закрыта третья разведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова

Третья геологоразведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова (AYDH) была благополучно закрыта 25 мая 2022 года и навсегда покинута.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором по соглашению о разделе доли в разведке, разработке и добыче мелководного участка (AYDH) вокруг Абшеронского полуострова.

Согласно информации, в этой скважине, пробуренной на Юго-Восточной перспективной части месторождения, не обнаружены экономически эффективные запасы углеводородов.

Поскольку геолого-разведочная скважина Гарабатдаг (QBDX01) является последним этапом запланированных мероприятий по программе разведочного бурения проекта AYDH, буровая установка Satti завершила свое участие в программе AYDH.

BP является оператором проекта AYDH и имеет 25% долю участия в соглашении о разделе доли разведки, разработки и добычи. Другими партнерами являются дочерняя компания SOCAR - 50% и российская компания Лукойл - 25 %.

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