Закрыта третья разведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова

Третья геологоразведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова (AYDH) была благополучно закрыта 25 мая 2022 года и навсегда покинута.

Третья геологоразведочная скважина по проекту мелководной части Абшеронского полуострова (AYDH) была благополучно закрыта 25 мая 2022 года и навсегда покинута.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, являющейся оператором по соглашению о разделе доли в разведке, разработке и добыче мелководного участка (AYDH) вокруг Абшеронского полуострова.

Согласно информации, в этой скважине, пробуренной на Юго-Восточной перспективной части месторождения, не обнаружены экономически эффективные запасы углеводородов.

Поскольку геолого-разведочная скважина Гарабатдаг (QBDX01) является последним этапом запланированных мероприятий по программе разведочного бурения проекта AYDH, буровая установка Satti завершила свое участие в программе AYDH.

BP является оператором проекта AYDH и имеет 25% долю участия в соглашении о разделе доли разведки, разработки и добычи. Другими партнерами являются дочерняя компания SOCAR - 50% и российская компания Лукойл - 25 %.