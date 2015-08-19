​Закрылся азербайджанский офис дочерней структуры Schlumberger

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Закрылся филиал компании WesternGeco Overseas, Inc. в Азербайджане. Об этом сообщил Report источник в министерстве налогов.

В бакинском офисе WesternGeco Overseas, Inc. подтвердили данную информацию Report, сообщив, что все имущество уже передано Schlumberger.

Отметим, что компания WesternGeco Overseas, Inc. осуществляет деятельность в Азербайджане с 2000 года и занимается, в основном, геологическими и сейсмическими исследованиями.

Напомним, что WesternGeco Overseas, Inc. является дочерней структурой WesternGeco, принадлежащей Schlumberger. Головной офис компании расположен в офисе Schlumberger в Лондоне.