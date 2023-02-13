За счет удвоения объема поставок через TAP Италия может стать газовым хабом

Италия в течение нынешнего года может отказаться от закупок российского газа и стать поставщиком природного топлива за счет новых каналов, в том числе удвоения поставок из Азербайджана.

Италия в течение нынешнего года может отказаться от закупок российского газа и стать поставщиком природного топлива за счет новых каналов, в том числе удвоения поставок из Азербайджана.

Как передает Report, об этом перед визитом в Баку заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо в интервью газете il Messaggero.

“В течение этого года мы избавимся от поставок газа из России… Начиная со следующего года мы сами сможем снабжать газом другие страны и вскоре превратимся в газовый хаб Европы, благодаря удвоению объема поставок из Азербайджана через Трансадриатический газопровод", - заявил он.

Ранее представители правительства заявляли, что с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.

По словам Урсо, в прошлом года доля газа из России на итальянском рынке уже сократилась до 16% с 40%.

"Два регазификационных терминала СПГ в Пьомбино и Равенне, которые будут введены в строй до лета, будут производить те самые 10 млрд кубометров газа в год, которые мы ввезли из России в прошлом году", - пояснил министр.

Отметим, что с момента ввода в эксплуатацию TAP было транспортировано более 20 млрд кубометров азербайджанского газа в три европейские страны.