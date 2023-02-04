О нас

TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа

TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому Азербайджан транспортирует природный газ в Европу, с момента ввода в эксплуатацию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа в три страны.
Энергетика
4 февраля 2023 г. 14:43
TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому Азербайджан транспортирует природный газ в Европу, с момента ввода в эксплуатацию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа в три страны.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati) 3 февраля на 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

По его словам, в октябре прошлого года к TAP был присоединен греко-болгарский интерконнектор (IGB): “Недавно мы превысили порог в 20 млрд кубометров газа в Италию, Грецию и Болгарию за два года наших операций”.

Он отметил, что рад запуску первого этапа расширения пропускной способности TAP: "Мы по-прежнему полны решимости работать над удвоением пропускной способности TAP к 2027 году".

Исполнительный директор отметил, что консорциум TAP уделяет основное внимание стабильному переходу на "зеленую" энергию наряду с декарбонизацией, особенно в Юго-Восточной Европе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке TAP: “İki ildə İtaliya, Yunanıstan və Bolqarıstana 20 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilib”

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
Президент Аргентины заявил, что его страна не намерена поставлять оружие Украине
29 января 2023 г. 07:34
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
Американский политолог: Виновных в нападении на посольство Азербайджана должны привлечь к ответственности
30 января 2023 г. 13:04
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi