TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому Азербайджан транспортирует природный газ в Европу, с момента ввода в эксплуатацию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа в три страны.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati) 3 февраля на 9-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.
По его словам, в октябре прошлого года к TAP был присоединен греко-болгарский интерконнектор (IGB): “Недавно мы превысили порог в 20 млрд кубометров газа в Италию, Грецию и Болгарию за два года наших операций”.
Он отметил, что рад запуску первого этапа расширения пропускной способности TAP: "Мы по-прежнему полны решимости работать над удвоением пропускной способности TAP к 2027 году".
Исполнительный директор отметил, что консорциум TAP уделяет основное внимание стабильному переходу на "зеленую" энергию наряду с декарбонизацией, особенно в Юго-Восточной Европе.