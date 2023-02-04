TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа

TAP: За два года в Италию, Грецию и Болгарию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому Азербайджан транспортирует природный газ в Европу, с момента ввода в эксплуатацию было транспортировано более 20 млрд кубометров газа в три страны.

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