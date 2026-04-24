Южная Корея закупила около 75 млн баррелей нефти на май

Южная Корея обеспечила импорт около 75 млн баррелей нефти на май.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом заявил глава администрации президента Кан Хун Сик.

"На май мы обеспечили 74,62 млн баррелей нефти - это эквивалентно 87% среднемесячного уровня прошлого года, поэтому серьезных оснований для беспокойства по поводу перебоев с поставками нет", - сказал он.

По словам Кана, благодаря дополнительным закупкам нефти в Африке и Северной Америке Сеул снизил зависимость от Ближнего Востока с 69% до 56%.

Кроме того, Южная Корея диверсифицировала маршруты поставок, переключившись на направления, которые обходят Ормузский пролив, являвшийся ключевым маршрутом импорта нефти в страну.

"Решение импортировать в мае 23,99 млн баррелей из Саудовской Аравии и 16 млн баррелей из Объединенных Арабских Эмиратов по альтернативным маршрутам, минующим Ормузский пролив, стало результатом оперативной совместной реакции правительства и частного сектора", - отметил Кан.

Подчеркивая устойчивость экономики, он добавил, что реальный рост ВВП страны в первом квартале значительно превзошел ожидания рынка, увеличившись на 1,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - это самый высокий квартальный показатель за последние 5,5 лет.

"Тем не менее расслабляться рано. Мы предпринимаем все возможные меры для обеспечения альтернативных поставок нефти", - сказал он, указав на высокие цены на нефть и сырье как на факторы риска.